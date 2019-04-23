Küçük golfçülerin 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası’nda buluşan çocuklar, profesyonel golfçülerle bir araya geldi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda buluşan çocuklar, profesyonel golfçülerle bir araya geldi.
Samsun'da başlatılan "Çocuk Evlerinden Golfe, Golften Olimpiyatlara" sosyal sorumluluk projesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'ndeki sporculara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda “Golf Klinik” etkinliği düzenlendi.
Türkiye Golf Federasyonu ve European Challenge Tour iş birliğiyle organize edilen “Golf Klinik” etkinliğine 70 çocuk katıldı.
"Çocuk Evlerinden Golfe, Golften Olimpiyatlara” sosyal sorumluluk projesindeki çocuklar ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü sporcularıyla yakından ilgilenen profesyonel golfçüler, bu etkinlikte deneyimlerini çocuklara aktardı. Küçük golfçüler organizasyon boyunca keyifli dakikalar geçirdi.
Etkinlik sonunda çocuklar, pasta kesip, ellerindeki Türk bayraklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.