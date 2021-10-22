Küçük kaşifler bilim şenliğinde buluştu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Esenyurt Bilim Şenliği-Sokakta Bilim Var" projesi hayata geçirildi. Şenlikte Esenyurt ilçesinde bağlı okullarda eğitim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bilim ve teknoloji alanında tasarladıkları projelerini sundu.

Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasının ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasının amaçlandığı TÜBİTAK 4007 Esenyurt Bilim Şenliği- Sokakta Bilim Var, Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde dün başladı. Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Kızılay paydaşlığında hazırlanan bilim şenliğinde; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri; zeka oyunları, robot böcek yapımı, yoğurtta test kiti ile katkı maddesi tayini gibi çeşitli projelerini sundu. 35 atölye, 10 proje, 6 söyleşi ve bir gözlem etkinliğinin yer aldığı şenlik, 23 Ekim tarihine kadar sürecek.

“Öğrencilerimiz deneyerek ve yaşayarak öğreniyor”

Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, konuşmasında bilim ve teknolojide hayal etmeden yenilik üretmenin mümkün olmadığına değinerek, “Ülkemizde 2023 hedeflerine ve 2053 ufkuna doğru yürüyüşümüzü sürdürürken, bilimsel çalışmaların kültürel etkinliklerle bir araya getirilmesi büyük önem taşıyor. Hiç şüphesiz bilim şenlikleri en temelde bu amaca hizmet ediyor. Öğrencilerimizin hazırladıkları projelerle anlam kazanan şenlikler onların merak duygusunu tetikliyor. Aynı zamanda ilgi duydukları bilimsel alanda çalışmalarını teşvik ediyor. Böylece proje odaklı hareket etme kültürünü kazanıyorlar. Öğrencilerimiz deneyerek ve yaşayarak öğreniyorlar. İnanıyorum ki bu şenliğe katılan her bir öğrencimiz, ileride kendi girişimleriyle büyük projelerde yer alacaklardır. Onların ortaya koyacağı parlak çalışmalar da 2053 ufkuyla hareket eden ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katlı sunacaktır” dedi.

“Bilim şenlikleri öğrencilere bilimin önemini aşılıyor”

Üniversite olarak bilim şenliğini desteklemekten dolayı gurur duyduklarını ifade eden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Görevlisi Ömer Serdar Sonceley, “Öğrencililerimize bilimi tanıtmak, bilimin önemini aşılamak ve ürettikleri projelerle ileriye dönük heveslerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen şenliğimiz TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Üniversite olarak bu tür projeleri her zaman bilimsel olarak desteklemeye çalışıyoruz. Bizim de TÜBİTAK 4007 projeleri kapsamında doğa bilimleri, mühendislik, teknoloji, sosyal ve beşeri bilimler, tarımsal bilimler ve tıbbi bilimler alanlarında projelerimiz var. Nitekim ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için temelleri bu düzeyde atmamız gerekiyor. Son yıllarda Türkiye genelinde gerçekleştirilen bilimsel, teknolojik ve savunma sanayi alanındaki gelişmelerin paralelinde projelerimizi gerçekleştirdiğimiz takdirde ülke olarak daha da gelişeceğimiz kanaatindeyim” diye konuştu.

Öğrencilerin yüz yüze etkileşimli ortamlarda bilim-teknoloji ve sanatı deneyimlemesini sağlamak için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden TÜBİTAK 4007 Esenyurt Bilim Şenliği Sokakta Bilim Var projesinin koordinatörü Merve Arıkardın ise şenlikle ilgili şu bilgilere yer verdi:

“Esenyurt Bilim Şenliği-Sokakta Bilim Var TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme Programı tarafından destekleniyor. Burada 35 atölyede öğrencilerimiz STEM'den robotiğe bilim kurgudan sanata ve oyun tabanlı çalışmalara kadar bilim teknoloji ve sanatın farklı alanlarını deneyimliyorlar. Söyleşilerimizle de bilimsel farkındalığın kazanılmasını amaçlıyoruz.”