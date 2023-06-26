Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonu Eczacıbaşı

Eczacıbaşı Küçük Kız Voleybol Takımı, 2022-2023 Sezonu Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 26-28, 25-27, 25-22, 28-26 ve 15-13'lük skorlarla 3-2 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Turnuvayı namağlup şampiyon tamamlayan Eczacıbaşı, grup maçlarında Başkent Voleybol, Mersin Volgem'i geçerken çeyrek finalde Karayolları'nı ve yarı finalde de Türk Hava Yolları'nı mağlup ederek finale çıkmayı başarmıştı.

25 Haziran 2023 tarihinde Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla yenerek ve şampiyon olan Eczacıbaşı Genç Kız Takımı'nın ardından Eczacıbaşı Küçük Kızlar da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.