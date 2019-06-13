Küçük Minikler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

Küçük Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Ankara'da Türkiye genelinden 11 ve 13 yaş aralığındaki toplam 630 güreşçinin katılımı ile gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2 bin sporcu içinden yapılan seçmeler sonunda 11 ve 13 yaş grubunda 42 ilden toplam 630 sporcunun katıldığı Küçük Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası bugün yapılan finallerle sona erdi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada bugün yapılan finallerde dereceye giren güreşçiler şunlar:

11 YAŞ:

34 Kg:

1-Enes Kavlu

2-Muhammet Alakbarlı

3- Hayrettin Keskin

3-İsmail Korkmaz

41 Kg:

1-H.Emir Berdan

2-Seyfettin Bulut

3-Ege Yılmaz

3- Ahmet Uzun

48 Kg:

1- Cihan Coşkun

2-M.Bera Koç

3-Semih Kılınçarslan

3-Osman Sağır

57 Kg:

1-Ataberk Yeniçağ

2-Fatih Alış

3-Sarp Kazan

3-Hamza Okumuş

68 Kg:

1-A. Kerem Tanrıverdi

2-Lütfi Benekli

3-Mert Ekli

3-Halil İlhan

(68-78)Kg:

1-Mustafa Alper

2-Kaan Kandemir

3- Bekir Ünal

3-Berktuğ Ganiz

12-13 YAŞ:

34 Kg:

1-E.Mücahit Yılmaz

2-A.Bartu Çetin

3- Arif Küççük

3-U.Talha Uslu

41 Kg:

1- Fatih Toprak

2-Y.Emre Karakış

3-Uğur Dalbastı

3-Remzi Temur

48 Kg:

1-Abdussamet Timurbanga

2-Yılmaz Kalyoncu

3-Hüseyin Beyaz

3- Yücel Çalık

57 Kg:

1-Batuhan Karabulut

2-Ahmet İşler

3-Selim Çiçek

3-Eyyüp Çetin

68 Kg:

1-Ertuğrul Toptan

2-E.Ömer Bozbağ

3-Hasan Dur

3-E.Batuhan Bildiş

(68-78)Kg:

1-R.Arda Güneş

2-Beraat Taşkın

3- Yusuf Yücel

3-Ertuğrul Topal

Takım sıralaması ise şu şekilde oluştu:

11 YAŞ:

1- İstanbul Beşiktaş SK 71 Puan

2-Tokat Zile Bld. SK 60 Puan

3-Kocaeli B.B. Kağıt SK 54 puan

13 YAŞ:

1- Kahramanmaraş GSK 104 Puan

2-İstanbul Beşiktaş SK 60 Puan

3-İstanbul Sancaktepe Beld. SK 58 Puan