Küçük muhabirlerden Başkan adayı İsmet Yıldırım'a soru yağmuru

Ümraniye'de esnafı ziyaret eden AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bir iş yerinden çıkışta küçük muhabirlerin sorularını yanıtladı. Öğretmenlerinin verdiği ödevi yapmak için sokağa çıkan öğrenciler, belediye başkan adayını soru yağmuruna tuttu.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün Çamlık Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Erzincan'ın yöresel yiyeceklerini satan bir iş yerine giren Yıldırım, tandır ekmeği yapılan iş yerine hayran kaldı. Yıldırım çıkışta ise bir sürprizle karşılaştı. Öğretmenlerinin verdiği röportaj ödevini yapmak için sokaklarda dolaşan küçük muhabirler, başkan adayının içeride olduğunu öğrenince soru sormak için kapıda beklemeye başladı. Bir hayli heyecanlı oldukları görülen Emrullah Turanlı Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencileri, başkan adayı Yıldırım kapıdan çıkar çıkmaz soruları peş peşe sıraladılar. Yıldırım, minik muhabirleri kırmayarak sorularını tek tek cevapladı.

Sevgililer Günü nedeniyle yapılan röportajda ilk önce Başkan adayı Yıldırım'a, ‘Sevgi nedir' sorusu geldi. Yıldırım soruyu, “Sevgi, muhabbet, insanın birbirini sevmesi, aşkla bütünleştiği zaman sonsuz bir aşka gider sevgi. En büyük sevgi Allah sevgisidir. Ondan sonra onun resulünün sevgisi, peygamber sevgisi. Ondan sonra anne baba, bir de tabii aile sevgisi. Yani eşlerin birbirini sevmesi. Çocukların birbirini sevmesi. Anne babanın çocuklarını sevmesi. Bir de insanın herkesi sevmesi. Sevgi böyle uzayıp gider. Sevgi bitmez. Sevgililer Günü'nde de eşler birbirlerini severek, birbirlerini hatırlıyorlar. Ondan dolayı da Sevgililer Günü ilan etmişler ama benim için Sevgililer Günü bir gün değil 365 gün Sevgililer Günü” şeklinde yanıtladı.

‘Sevgi denince aklınıza ne geliyor' şeklindeki bir soruya ise Yıldırım, “Sevgi denince akla muhabbet geliyor, dostluk geliyor, arkadaşlık geliyor. Cenab-ı Hakk'ı tanımak geliyor” ifadelerini kullandı.

Minik muhabirleri soruların ardından Başkan adayı Yıldırım'a teşekkür ederken, Yıldırım ile bir süre daha sohbet ettiler.