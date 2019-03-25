“Küçükbaş hayvanlar TARSİM'le tüm hastalıklara karşı güvende”

TARSİM'den yapılan açıklamada Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nın üreticilerden yoğun ilgi gördüğüne dikkat çekilirken bu alandaki üretimin ciddi düzeyde artışlar gösterdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca; mevcut durumda küçükbaş hayvanların her türlü hastalığa karşı teminat kapsamında olduğu bildirildi.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, 2011 yılından itibaren, üreticinin primine sağlanan yüzde 50 Devlet desteği ile uygulamaya alınan Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nın üreticilerden yoğun ilgi gördüğüne ve bu alandaki üretimin ciddi düzeyde artışlar gösterdiğine dikkat çekilerek; mevcut durumda küçükbaş hayvanların her türlü hastalığa karşı teminat kapsamında olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda 2018 yılında sigortalanan hayvan varlığı bedelinde bir önceki yıla göre yüzde 74 oranında artış yaşanarak 1.6 milyar TL'ye ulaşıldı. Poliçe adedi ise yüzde 42 oranında artış göstererek 22 bin adet oldu. Sigortalı küçükbaş hayvan adedi yine bir önceki yıl ile kıyaslandığında yüzde 34 artış ile 2.3 milyon adedin üzerinde gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl, Siirt, Antalya, Konya, Ankara ve Kayseri, sigortalı hayvan sayısının en yüksek olduğu ilk 5 il oldu. Çeşitli riskler sonucunda küçükbaş hayvanları hasar gören sigortalı üreticilerimize 15 milyon TL'nin üzerinde hasar ödemesi yapıldı. Bu yıl kapsama alınan “yavru atma” riski gibi; üreticilere sunulan teminatların yıllar itibarıyla genişletilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın son yıllarda bu alanda uygulamaya aldığı proje ve destekler de Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasına ciddi bir ivme kazandırdı. “500 bin Anaç Koyun” Projesi kapsamında, geçtiğimiz yılın Nisan ayından bugüne kadar, 33 bine yakın küçükbaş hayvan sigortalandı.

Üreticilerimiz, hayvan ve işletme bilgilerini ”Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili sistemlerine kayıt ettirmelerinin ya da mevcut bilgilerini güncellemelerinin ardından, Sistem'de yer alan Sigorta Şirketleri'nin yetkili acentelerinden bilgi edinerek poliçelerini kolaylıkla düzenletebilirler. Şimdi vakit kaybetmeden küçükbaş hayvanlarınızı, priminize sağlanan Devlet desteği ve çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları ile sigortalatın”