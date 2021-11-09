Küçükçekmece Adliyesi'nin yeni binası ilk kez görüntülendi. Yeni adliye binasında HSK kararı ile 6 tane ağır ceza mahkemesi kuruldu, 4 adet ağır ceza mahkemesi faaliyete geçti.

Küçükçekmece Adliyesi 8 Ekim 2021'de yeni binasına taşınmıştı. Adliyenin yeni binası ilk kez görüntülendi. Toplam kapalı alanı 50 bin metrekare olan yeni binada 9'u ağır, 2'si çocuk ağır olmak üzere 11 adet ağır ceza mahkemesi bulunuyor. 104 adet mahkeme bulunan adliye binasında hakimler, cumhuriyet savcıları ve kalemlerin bulunduğu bölümlerde güvenlik amacıyla kısıtlı alan uygulanıyor. Yeni adliye binasında 160 araç kapasiteli kapalı otopark ile 400 araçlık avukat, vatandaş ve personelin kullanımına açık otopark bulunuyor. Adliye binasında düşme ya da intihar gibi olumsuzlukların yaşanmaması için ise 3. ve 6. katlara güvenlik ağı çekildi.

Yeni adliye binasında konuşan Küçükçekmece Adliyesi Başsavcı Vekili Hüseyin Öz, adliyenin Avcılar Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerine hizmet verdiğini söyleyerek “Bu ilçelerin nüfusu yaklaşık 2,5 milyona tekabül etmektedir. İstanbul nüfusunun yüzde 5'inden fazlasına hizmet vermekteyiz. Adliyemizde kurulmuş olan 63 tane mahkeme faaliyet göstermektedir. 77 savcıyla hizmet sürdürmekteyiz. Adliyemizde 750'nin üzerinde personelimiz bulunmaktadır. Adliyede ayrıca kısıtlı alan uygulanmaktadır. HSK'nın kararı ile 6 tane ağır ceza mahkemesi kuruldu, en son yetki kararnamesi ile 4 tanesi faaliyete geçti. Ağır cezalık davalarımız adliyemizde görülmeye başlanacak” dedi.