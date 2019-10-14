Küçükçekmece Belediyesi 2020 yılı bütçesi kabul edildi

2020 yılı performans programı, 2020 yılı bütçesi ve 2020-2024 yılları Stratejik Planlarının görüşüldüğü toplantıya Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, “Suriye'de vatanımızın ve milletimizin geleceği ile ilgili mücadele eden çok değerli silahlı kuvvetlerimize ve Mehmetçiğimize başarılar diliyorum. Küçükçekmece Belediyesi herkesin sesini duyurabildiği şeffaf, hesap veren, ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışı ile çalışmaktadır. Dolayısı ile Küçükçekmece Belediyesi olarak kamu kaynaklarını etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak mali kontrol ve saydamlık sağlamak ötekileştirmeden herkese eşit hizmet anlayışı ile ilçemiz halkına daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 2020-2024 stratejik planımızı hazırlamış bulunmaktayız” dedi.

2020 bütçesi 660 milyon Türk Lirası

2020-2024 stratejik planın başarılı bir şekilde uygulanmasını temenni eden Başkan Çebi konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu planın hazırlanmasında 770 bin nüfuslu Küçükçekmecelilerin tüm temsilcilerinin fikirlerinin alınması konusunda özel bir gayret gösterdiğimizi ifade etmek isterim. Küçükçekmece halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla hizmette en çok ihtiyaç duyulan kamusal alanlar önceliklendirilmiştir. Gelecek planlamasında bu alanlar dikkate alınmış önümüzdeki 5 yıl boyunca sadece İstanbul değil tüm Türkiye için örnek teşkil edecek çalışmalarla, birlikte nasıl mutlu yaşanabileceğinin örneğini oluşturmak için İBB ve diğer kurumlarla uyum içinde çalışmak benimsenmiştir.'' Başkan Çebi 2020 bütçesini de 660 milyon Türk Lirası olarak açıkladı. Toplantıda, 2020 yılı bütçesi görüşülerek, oy çokluğu ile kabul edildi.