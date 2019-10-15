Küçükçekmece Belediyesi bin esnafı ziyaret etti

Küçükçekmece Belediyesi, esnaf ziyaretleri başlattı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, esnafların istek ve şikayetlerini dinledi, ilgili birimlere iletti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Herkesin sesini duyurabildiği, taleplerinin karşılandığı ve ivedilikle cevap verilebilen, şeffaf, hesap veren, ortak akılla hareket eden bir belediyecilik anlayışı ile esnaflarımıza ziyaretlerimize başladık. Arkadaşlarımız Küçükçekmece'deki esnaflarımızın isteklerini, önerilerini ve şikayetlerini dinliyor, şahsıma ve ilgili birimlere iletiyor. Vatandaşlarımız, belediyeye gelmeden istek, şikayet ve önerilerini bize ulaştırmış oluyorlar. Ekiplerimiz de vakit kaybetmeden müdahale etme fırsatı buluyor. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Günde 25 esnaf ziyaret edildi

Günde 25, haftada 125 esnaf ziyareti gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi saha ekibi 2 ayda bin esnafa ulaştı. Esnafın şikayet ve önerilerini dinleyen ekip, bunları ilgili birimlere ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye bildirdi. Ekipler vatandaşların, aydınlatma, çöp konteyneri, oyun parkı, sokak süpürme, park-ağaç düzenleme, kaldırım onarımı, ağaç budama, mazgal bakımı, rampa düzeltme, seyyar satıcılarla alakalı istek ve şikayetlerini ilgili birimlere aktararak çözüme kavuşmasını sağladı. Küçükçekmeceli esnaflar ise uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirterek Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür etti. Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinin ilçedeki 21 mahalledeki esnafları ziyaret etmeye devam edeceği belirtildi.