İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece Belediyesi ‘Cep Vatandaş' uygulaması yayında

Küçükçekmece Belediyesi vatandaş uygulaması ile verdiği tüm hizmetleri yeni nesil uygulamalarla cep telefonuna taşıdı.


Vatandaşların hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla App Store ve Google Play Store platformlarında ‘Cep Vatandaş' uygulaması yerini aldı. E-Belediyecilik hizmetiyle 'Burada hep ilk sıradasınız' sloganıyla hizmet veren uygulamayla, bundan sonra Küçükçekmeceliler belediyeye gitmeden akıllı cihazlarına indirdiği mobil uygulamayla her türlü belediyecilik hizmetini istediği yerden alabilecek.



Kullanıcı dostu özel ara yüz


‘Küçükçekmece Belediyesi Vatandaş Uygulaması' ile ilçe sakinlerinin mobil cihazlardan (cep telefonu, tablet vs.) Küçükçekmece Belediyesi hakkında bilgi edinebilmesi, zamandan ve mekandan bağımsız olarak belediyecilik işlemlerini kolayca yapabilmeleri amaçlanıyor. Vatandaşlar cep telefonuna indirilen uygulamayla, belediyeye diledikleri zaman ulaşabilecek, borçlarını takip edebilecek, vergilerini ödeyebilecek, istek ve şikâyetlerini istedikleri yerden, istedikleri zaman iletebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.