Küçükçekmece Belediyesi, final haftasına giren üniversite öğrencilerine yemek ikramında bulundu

Küçükçekmece Belediyesi tarafından final haftasına giren İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerine okul önünde yemek ikramında bulundu. Kütüphanelerde haftanın 5 günü, üniversite kampüsünde ise final haftası boyunca yemek ikramının süreceği öğrenildi. Yemek ikramında günlük 3 bin porsiyon dağıtım yapılacağının yanı sıra ikramın belirli periyotlarla devam edeceği öğrenildi.

"Küçükçekmece Belediyesine çok teşekkür ederiz"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon öğrencisi Yunus Yalın, “İstanbul Aydın üniversitesi öğrencisiyim. Küçükçekmece Belediyesine çok teşekkür ederiz, bu soğuk günlerde bizi yalnız bırakmadılar. Vize zamanımızda da final zamanımızda da bize destek oldular. Yemekleri çok güzeldi, istediğimiz kadar veriyorlar” diye konuştu.

“Çok yoğun bir dönemdeyiz"

Final haftasının yoğun geçtiğini ve yemek ikramının iyi geldiğini anlatan öğrenci Semra Akdemir, “Çok yoğun bir dönemdeyiz. Çok yoğun geçiyor, hem final haftası hem konularımız ağır, hava şartları olumsuz. Vize haftasında da ikram yapmışlardı, final haftasında da yapıyorlar, bizi düşünüyorlar. Bizi unutmuyorlar, bu açıdan çok mutluyuz. Evet yedim, gayet lezzetliydi” dedi.

"Küçükçekmece Belediyesi her zaman arkamızda”

Aydın Üniversitesinde öğrenci olan Çağatay Özcan, “Belediye başkanımız bu soğuk günlerde, gerek ikramlarıyla gerek etkinlikleriyle bizi unutmuyor. Okulda şuanda bizlere dağıttığı yemeklerden dolayı onlara sonsuz teşekkür ederiz. Ben Küçükçekmece Belediyesinin kütüphanesini de kullanıyorum. Orada da bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı, her zaman arkamızda” diye anlattı.