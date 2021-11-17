Küçükçekmece Belediyesi ilçenin edebiyat envanteri bir kitapta topladı

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece ve çevresinde yaşamış ve Küçükçekmece'yi yazmış usta kalemleri topluca değerlendiren ilk çalışma özelliğine sahip, önemli bir kaynağı okurlarla buluşturdu.

Edebiyatçı Yazar Gülsüm Cengiz'in kaleminden ‘Bir Edebiyat Durağı Küçükçekmece' isimli kitap, Küçükçekmece'ye bir şekilde iz bırakmış Türk edebiyatının kıymetli şahsiyetlerinin, buradaki yaşanmışlıklarına ışık tutarken, onların yazınsal ve yaşamsal serüvenlerine de değiniyor.

“İlçemizin edebiyat envanterini okuyucuyla buluşturuyoruz”

Edebiyat dünyası için başvuru kaynağı olabilecek önemli bir kitabı okurlarla buluşturduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece; Anadolu'nun çok kültürlü, çok renkli yapısına cömertçe ev sahipliği yapan, tüm yaşanmışlıklarıyla İstanbul'un özgün ilçelerinden biridir. Özellikle Menekşe ve Basınköy edebiyatımızın önemli simalarına ev sahipliği yapmıştır. Bizler, bu kıymetli şahsiyetlerin izlerini bir kitapta toplayarak, ilçemizin bir anlamında edebiyat envanterini bu kitapla okuyucuya sunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Küçükçekmece'ye iz bırakmış usta kalemler bir kitapta toplandı

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Küçükçekmece yıllarıyla başlayan 399 sayfalık kitap, Hasan İzzettin Dinamo'dan Zihni Anadol'a, Dinamo'nun Menekşe'deki gecekondusuna konuk olan Kemal Tahir'den Tahir Alangu'ya, Yaşar Kemal'den Orhan Kemal ve Ara Güler'e Küçükçekmece'ye iz bırakmış pek çok şair ve sanatçının yaşamı, yaşanmışlıkları ve bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor. Yazarların yaşamına ilişkin bazı bilgilerin ve fotoğrafların ilk kez bu kitapta yer alması ise kitaba özgünlük katıyor.

“Bilinmeyenleri kaleme almasıyla özgün bir kitap”

Yayın yönetmeni Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, “Okur bu kitapta, ismi Çukurova ile özdeşleşmiş olan usta kalem Yaşar Kemal'in, en az Çukurova kadar Küçükçekmece'yi de yazdığına ve nice yazarların bilinmeyenlere şahit olacak” diye konuştu.

“Bu yolculuk benim için eşsiz bir deneyim oldu”

Küçükçekmece ile ilgili böyle bir çalışmayı hazırlamaktan keyif aldığını ifade eden Edebiyatçı Yazar Gülsüm Cengiz, kitabın hazırlanmasına öncülük eden, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür etti.