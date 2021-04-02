Küçükçekmece Belediyesi Kütüphaneleri, okurların ayağına gidiyor

Küçükçekmece Belediyesi, Kütüphane Haftası'nda hayata geçirdiği gezici kütüphane ile okurların ayağına gidiyor.

Küçükçekmece Belediyesi, 29 Mart - 4 Nisan 57. Kütüphane Haftası'nda herkesin kitap okuyabilmesi için gezici kütüphane projesini hayata geçirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından dezavantajlı mahallelere ve okullara ulaşabilmek amacıyla başlatılan Gezici Kütüphane hizmeti, 2 bin 930 basılı eser ile hem yetişkinlere hem çocuklara, bilgi kaynaklarına ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Gezici Kütüphane'nin ilk durağı Halkalı Meydan ve Halkalı Gündüz Bakımevi oldu.

Kemal Çebi: “7'den 77'ye herkesi kitapla buluşturmak istiyoruz”

7'den 77'ye tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için gezici kütüphaneyi oluşturduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Her yaş grubuna yönelik kitap koleksiyonu, dergi gibi kitap türlerinin yer aldığı Gezici Kütüphane, ilk olarak ilçedeki Gündüz Bakımevleri ve Küçükçekmece meydanlarını düzenli aralıklarla ziyaret ediyor. Erken yaşta çocukların kitapla buluşmasının ve bu konuda fırsat eşitliği yaratılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Küçükçekmecelilerin kitabı sevmeleri, bilgiye kolayca ulaşmaları ve okumayı alışkanlık haline getirmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kütüphanesi olmayan okullara da ulaşacak

İçerisinde binlerce kitabın bulunduğu ve seyyar otobüsün içerisine kurulan kütüphane, vatandaşların ulaşamadıkları yerlere, kitap götürmeyi hedefliyor. Gezici Kütüphane, pandemi şartlarının hafiflemesiyle birlikte dezavantajlı, kütüphanesi olmayan okullara da hizmet verecek.

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde bulunan Küçükçekmece Kütüphaneleri, merkez kütüphane konumundaki Millet Kütüphanesi, şube kütüphane konumundaki Kemalpaşa Semt Konağı Kitap Kafe ve Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Kitap Kafe ile toplam 3 merkezde hizmet veriyor.

CKSM Kütüphanesi'nin 8 bin kitaplık derme ile açılması planlanıyor

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde kitapseverlerin hizmetine sunulacak olan kütüphanenin de fiziki koşullar ve donanım açısından hazırlıkları sürüyor. Kütüphane, yaklaşık 8 bin kitaplık bir derme ile çok yakında hizmete açılacak.

2021 yılı Küçükçekmeceli çocukların kitap yılı olacak

Her çocuğun yerel kütüphaneye alışması, kitap okumayı sevmesi ve kütüphane kullanma becerilerine sahip kılınması amacıyla hayata geçecek olan Seyir Parkı Çocuk Kütüphanesi'nin hazırlıkları da devam ediyor. Mobilyaları, bahçesi ve renkleri çocuklara özel dizayn edilen ilk katı kitap kafe ikinci katı çocuk kütüphanesi olarak tasarlanan Seyir Parkı Çocuk Kütüphanesi'nin yaklaşık 10 bin kitapla çocukların hizmetine sunulması planlanıyor.