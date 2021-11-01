Küçükçekmece Belediyesi personeline afet farkındalık eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının ‘Afetlere Hazırlık Yılı' ilan edilmesinden dolayı Küçükçekmece Belediyesi, dış birim personellerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Amirliğinde görev yapan tecrübeli personeller tarafından verildi.

Afetlere karşı davranış değişikliği oluşturmak hedefleniyor

Farklı birimlerden katılım sağlayan personellere, afetlere karşı alınacak önlemler, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konuları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, tedbirlerin afetin boyutunu önlemesi açısından önemine de dikkat çekildi.

Çok sayıda personel katılım sağladı

Eğitime, Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Müzik Akademisi, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, BAYAMER, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, Yol Bakım Şefliği, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün dış birimlerinde görev yapan personel katıldı.