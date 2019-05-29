Küçükçekmece Belediyesi personelleri iftarda buluştu

Küçükçekmece Belediyesi ailesi, birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda gerçekleşen iftara, Başkan Kemal Çebi, yüzlerce çalışanı ile birlikte katıldı. İftarda Çebi'ye, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

"Ramazan'ın anlayış ve hoşgörüsünü devam ettirin"

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeğinde konuşan Başkan Çebi, personelle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ramazan ayı bizim dinimizde çok daha hassasiyet taşıyan çok daha duygusal, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneklerinin verildiği bir ay. İnsana komşusu açken kendi tok yatmamasını emreden bir dinin mensubu olduğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem dinimizin hem ülkemizin kıymetini çok daha iyi bilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu ayda dayanışmanızı, birbirinize karşı anlayışınızı, hoşgörünüzü masa arkadaşlarınıza karşı her kime olursa olsun daha çok çoğalttığınızı biliyorum ve devamını diliyorum. Ramazan'ın akabinde bir bayramı da kutlayacağız. Bu bayramın ülkemize hayırlar getirmesini, daha fazla demokrasi getirmesini diliyorum. Üzüldüğümüz dönemler olsa da birlik, beraberlik, dayanışma, hoşgörü bütün engelleri aşabileceğimiz ilaçların başında gelir. Unutmayın ki ülkemizin şartları 1919'dan daha kötü değildir. O insanlar başardılar. Biz de birlikte başarabiliriz. O gün bunu başarmış Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum" dedi.

İftar sonrası çalışma arkadaşlarını uğurlayan Kemal Çebi, personelle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.