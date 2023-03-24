Küçükçekmece Belediyesi Ramazan hazırlıklarını tamamladı

İlçedeki tüm camilerde dip köşe temizlik çalışmaları devam ederken, kentin en yoğun noktalarında iftariyelik dağıtımı da başladı. Küçükçekmece Belediyesi bir ay boyunca ilçe sakinlerini, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun kültürel etkinliklerle buluşturacak.

İftariyelik dağıtımı Ramazan boyunca devam edecek

Küçükçekmece Belediyesi, iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlar için kentin en kalabalık noktalarında iftariyelik dağıtımına başladı. Metrobüs, marmaray durakları, meydanlar, hastane acil servisleri ve AVM önlerinde yapılan iftariyelik ikramı, bir ay boyunca sürecek.

Hatay Samandağ'da aşevi

Belediye, deprem bölgesi Hatay Samandağ'da Aşevi ve Oyun Sokağı'yla desteğini sürdürüyor. Günlük 5 bin kişiye sıcak yemek ikramı yapılan aşevinden vatandaşlara iftar yemeği de veriliyor.

Camilerde dip köşe temizlik

İlçedeki camilerde vatandaşların daha hijyenik ortamlarda güvenle ibadetlerini yapması için titiz bir çalışma yürüten belediye ekipleri, camideki halılardan, pencerelerden mihrap ve minberlere kadar her noktanın tertemiz olmasını sağladı. Temizlik çalışmaları da Ramazan ayı boyunca devam edecek.

Geleneksel ve kültürel Ramazan etkinlikleri kuşaktan kuşağa aktarılıyor

Küçükçekmece'de bir ay boyunca vatandaşların aileleriyle birlikte Ramazan'a has güzelliklerle dolu, hoşça vakit geçirebilmesi için pek çok kültürel faaliyet gerçekleştirilecek. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi; Hacivat-Karagöz, Meddah, Gölge Oyunları, tiyatroların yanı sıra konserlerden, söyleşilere Ramazan ayının manevi atmosferine uygun pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ring seferleri başladı

Küçükçekmece Belediyesi, etkinlik merkezine ulaşımı, belli lokasyonlardan ring seferleri ile sağlayacak. Ramazan boyunca her akşam saat 20. 00'de Arenapark AVM, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi önü, Kanarya, Yarımburgaz, Mehmet Akif Bilgi Evleri önü ile Halkalı Marmaray ve Sefaköy Metrobüs duraklarından ring seferleri gerçekleştirilecek.

Başkan Çebi: Bu zor günleri dayanışmayla aşacağımıza inancım tam

Öte yandan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ramazan ayı mesajında, “ On bir ayın sultanı Ramazan ayında, ülke olarak gönlümüz ve aklımız afetten etkilenen illerimizde, insanlarımızın yanında. Öncelikle afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailelerine sabır, geride kalanlara şifa diliyorum. 2019'dan bugüne birçok zorluğu birlikte aştık. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri de yine birlikte, dayanışmayla aşacağımıza inancım tam. Sofralarımızı büyütmeye, dayanışma köprümüzü sevgi ile temellendirmeye devam edeceğiz. Bolluğun ve bereketin temsili Ramazan ayı hayırlara vesile olsun” ifadelerine yer verdi.