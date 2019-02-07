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Küçükçekmece Belediyesi sivil savunma ekipleri çöken binanın enkazında

Kartal’da 43 kişinin yaşadığı 8 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri de katıldı.

Kartal'da 43 kişinin yaşadığı 8 katlı binanın çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri de katıldı.


Kartal'da çöken binada 25 kişiden oluşan Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekibinin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarında yaralı olarak ulaşılan 12 vatandaş hastanelere sevk edildi. 3 vatandaşın ölü olarak ulaşıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ekipler adeta zamana karşı yarışıyor.

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