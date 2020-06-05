Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri hizmete açıldı

5 aydır kapalı olan sosyal tesislerini hizmete açtı. 1 Haziran'da hayata geçirilen yeni normalleşme takvimi gereği belediyeye ait sosyal tesisler yeniden hizmet vermeye başladı. Hijyen kurallarının sıkı şekilde uygulandığı sosyal tesislerde masalar sosyal mesafe ve oturma düzeni kurallarına uygun olarak düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreciyle birlikte Soğuksu, Selçuklu ve Halkalı Sosyal Tesisleri'ni hizmete açtı. Tesisler, sosyal mesafe kurallarına uygun oluşturulan yeni oturma düzeniyle yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun yeni düzenlemeler yapıldı

Küçükçekmece Belediyesinin Sosyal Tesisleri alınan önlemlerin ve yapılan düzenlemelerin ardından misafirlerini kabul etmeye başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlendiği sosyal tesis içerisinde misafirler için sosyal mesafe uyarı levhaları asıldı. Yeni kurallar gereği maske takma zorunluluğu olan tesislerde, personelde maske takarak ve servis esnasında mesafe kurallarını koruyarak hizmetlerini gerçekleştiriyor.