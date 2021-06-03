Küçükçekmece Belediyesi yaz aylarında sivrisineklere karşı etkin mücadele başlattı

Ekipler tespit edilen yerlerde ve vatandaşların şikayetleri doğrultusunda ilçe genelinde yıl boyunca 4 bine yakın noktada kaynak kurutma ve ilaçlama çalışması başlattı.

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama ve Dezenfeksiyon ekipleri, yaz mevsimi ile birlikte sağlıklı ve temiz bir çevre için sivrisinek, karasinek ve yürüyen haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Ekipler tespit edilen bölgeler ve vatandaşların şikayetleri doğrultusunda ilçe genelinde yıl boyunca 4 bine yakın noktada kaynak kurutma ve ilaçlama çalışması sürdürüyor.

Hedefi dışında herhangi bir canlıya zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla yapılan kaynak kurutma çalışması, hava sıcaklığının artmasıyla ilçe genelinde yoğunlaştırıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama ve Dezenfeksiyon ekipleri, tüm mahallelerde, bahçe alanlarına, foseptiklere, inşaat alanları ve bodrum katlarına, kuyu ve su depolarına, gübreliklere, havuz ve çeşmelere, mazgal ve rögarlara, kanallara, sazlıklara ve benzeri noktalara sivrisinek ve karasinek üreme odakları başta olmak üzere larva noktalarına ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Bu alanlarda biriken sularda yetişen sivrisinekler henüz larva halindeyken ilaçlanarak, sivrisineklere ve karasineklere karşı önlem alınıyor.

Basit önlemlerle sivrisineksiz bir yaz mümkün

Sivrisineklerin belirtilen üreme alanları dışında temiz sularda da üreyebildiğine dikkat çeken Küçükçekmece Belediyesi Veteriner işleri müdürlüğü ilaçlama birim sorumlusu Veteriner Hekim Furkan Coşkun, alacağımız basit önlemlerle sivrisineksiz bir yaz mevsiminin mümkün olduğunu söyleyerek, vatandaşlara tavsiyelerde bulundu: “Balkonumuzda ağzı açık kalan su bidonları, içi su dolu kovalar, yağmur oluklarında biriken sular ile saksı altında oluşan su birikintileri sivrisineklerin üreme alanlarıdır. Balkonda bırakılmış bir bardak suyun içerisine sivrisinekler yumurta bırakabilir. Dolayısıyla, bahçede, balkonda ve kapı önünde kullanmadığınız kaplarda su bırakmayınız. Eğer bir sivrisinek problemimiz varsa muhakkak yakınlarımızda bir kaynak mevcuttur. Sokak Hayvanları için bıraktığınız suları rutin olarak temizleyin ve depoladığınız suların kapağını sıkıca kapatın”