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Küçükçekmece Belediyesinden Mobil Meclis uygulaması

Küçükçekmece Belediyesi şeffaf belediyecilik alanında önemli bir hizmete imza attı.

Kamu yararını gözeterek, hesap verebilir belediyecilik yönünde model olmayı hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi Mobil Meclis uygulamasını hayata geçirdi.


Tamamı Küçükçekmece Belediyesinin kendi yazılım ve yazılımcı kaynakları ile geliştirilen mobil meclis uygulaması Android ve Apple Store'da yayınlandı. Vatandaşlar, uygulama ile meclis gündemlerine, komisyon raporlarına ve meclis kararlarına tek tıkla ulaşabilecek.



Başkan Çebi'den katılımcı belediyecilik vurgusu


Belediye hizmetlerinin denetiminin açık ve şeffaf hale getirilmesini çok önemsediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yaşadığımız ilçeye, bu ilçenin insanlarına karşı sorumluluklarımız var ve bunların farkındayız. Vatandaşlarımızın her türlü fikri ve talebi bizler için önem arz ediyor. Küçükçekmece'de katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışı devam edecek” diye konuştu.

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