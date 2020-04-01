İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece Belediyesinden psikososyal destek hattı

Küçükçekmece Belediyesi, Korona (Covid 19) salgını ile mücadele kapsamında evde kal çağrısının ardından, ilçe sakinlerinin endişelerini gidermek amacıyla psikososyal danışmanlık destek hattını hizmete sundu.


Küçükçekmece Belediyesinin psikososyal danışma hattı, Covid 19 tedbirleri sürecinde sosyal izolasyondaki kişilerin kaygı düzeylerini dengelemek, aile bireyleri arasında verimli ve keyifli zaman geçirilmesinin teşvik etmek için kuruldu. Hattı arayan vatandaşlar, psikolojik ilk yardım, psikolojik dayanıklılık, kaygı yönetimi, süreç içerisinde ortaya çıkan psikolojik tepkiler ile baş etme yöntemleri, aile içi şiddet, izolasyon sürecinde sosyal yaşam, ileri yaştaki yakınlara yardımcı olma çabası konularında danışmanlık hizmeti alabilecek.



Haftanın 6 günü ulaşılabilecek


Korona virüs salgını riski dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesi sebebiyle ailelere, çocuk ve ergenler için de destek sağlanacak. Süreç içinde oluşabilecek obsesif kompülsif bozukluğun (temizlik takıntısı) önüne geçmek, ev içinde eğitici faaliyetler, aile içi sosyal aktiviteler, bu süreçte telefon, tablet, bilgisayar bağımlılığı geliştirme konusunda risk grubu olan ergenlerde bu sürecin önlenmesi gibi konularda destekleyici terapiler sunulacak. Psikososyal hattı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri Küçükçekmecelilere hizmet verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.