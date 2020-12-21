Küçükçekmece Belediyesi'nden sertifikalı robotik kodlama eğitimi

Çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme ve daha pek çok alanda beceri kazandıran robotik kodlama kursu, Küçükçekmece'de başlıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, çocukların online eğitim aldıkları bu dönemde tüketen değil, üreten bireyler olmalarını destekleyerek robotik kodlama eğitimini hayata geçirdi. İlçedeki çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen ‘Robotik Kodlama' kursu için başvurular 29 Aralık'ta sona erecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek robotik eğitimi, çocukların kolay ve eğlenceli bir şekilde öğrenebileceği şekilde programlandı.

Dersler online, başvurular belediyeye yapılacak

Pandemi koşulları nedeniyle Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek derslerde öğrenciler, 10 kişilik gruplar halinde haftada 3 saat, 7 hafta boyunca eğitim görecek. Düzeylerine göre ‘Kodlama ve Robotiğe Giriş' ya da ‘Robotik Kodlama' dersi alacak öğrenciler, eğitim sonunda başarı sertifikası almaya hak kazanacak. Şimdiye kadar 200 öğrencinin başvurduğu kurslarda öğrenciler toplamda 15-20 saat arası ders görecek.

Teknolojiden çok daha fazlasını öğreniyorlar

Erken yaşta kodlama eğitimi almaya başlayan çocuklar; zihinsel gelişim, işlerin planlanması, durumlar arası ilişki kurma ve yeni fikirler üretme konusunda daha çok gelişim gösteriyor. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeyi amaç edinen Küçükçekmece Belediyesi'nin açtığı Robotik Kodlama kurslarına 4'ncü, 5'nci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencileri başvurabilir. Robotik Kodlama kurslarında çocukların kendilerini bir bilim insanı bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederek günlük yaşamdaki sorunlara özgün çözüm bulmaları sağlanacak.