Küçükçekmece Belediyesi'nden yeni yılda dopdolu kültür-sanat takvimi

Küçükçekmece Belediyesi 6-31 Ocak tarihleri arasında sergiden, konsere, söyleşiden tiyatrolara 30'a yakın kültür-sanat etkinliğini Küçükçekmecelilerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yeni yıla sayılı günler kala, Küçükçekmece Belediyesi ocak ayı kültür- sanat takvimi belli oldu. Küçükçekmece Belediyesi 6-31 Ocak tarihleri arasında sergiden, konsere, söyleşiden tiyatrolara 30'a yakın kültür -sanat etkinliğini Küçükçekmecelilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çocuk etkinlikleri ve tiyatrolarından yetişkin devlet tiyatrolarına, sergilerden konserlere kadar her kesime hitap eden oldukça renkli ve geniş kapsamlı bir takvim hazırladıklarını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Sanatın evrensel değerlerinin sanatseverlere ulaşması adına çalışmalarımızı sürdürürken, toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere erişebilmesini faydalanmasını istiyoruz ve bunu çok önemsiyoruz. Birbirinden nitelikli etkinliklerle ocak ayı kültür sanat programımız dopdolu. Küçükçekmece'de sanatseverlerimizle birlikte kültür ve sanata hep birlikte değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Birbirinden önemli isimler Küçükçekmece'ye konuk olacak

Küçükçekmece Belediyesi, ocak ayı kültür-sanat takvimi kapsamında birbirinden önemli isimleri ve etkinlikleri sanatseverlerle buluşturacak. Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın usta oyuncularından Türkan Şoray, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde hayranlarıyla bir araya gelerek, keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Türk edebiyatına önemli eserler bırakmış olan usta şair ve yazar Nâzım Hikmet Ran 121. doğum gününde özel bir sergiyle anılacak. Nâzım'ın mezar taşına okunan 43 mektubun, el yazısı 38'inin birer sayfası “Nâzım - Sen Gittin Gideli” isimli sergide izleyiciyle buluşacak.

Her yaştan izleyiciye hitap eden tiyatro oyunları sahnelenecek

Sanatseverler, birbirinden nitelikli tiyatro oyunlarını Küçükçekmece sahnelerinde izleme fırsatı bulacak. Sefaköy, Cennet ve Atakent Kültür ve Sanat Merkezi tiyatro sahnelerinde Bora Severcan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Anton Pavloviç Çehov'un klasikleşmiş oyunu ‘Vişne Bahçesi', Volkan Severcan, Özge İnce, Ümit İlban ve Gülen Karaman rol aldığı romantik komedi ‘Aşkın Muzip Oyunları', uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine dönen Cem Özer'in usta oyuncu Kemal Başar ile başrolünü paylaştığı ‘Çılgın Zamanlar', tuhaf tarzı ve absürt mizah yapısıyla seyirciyi her adımda şaşırtacak ‘Bence Katil Öldürdü' oyunlarının yanı sıra yetişkin ile çocuklara yönelik 14 ayrı tiyatro oyunu izleyiciyle buluşacak. Birbirinden eğlenceli ve eğitici tiyatro gösterileri de minikler için sahnelenecek.