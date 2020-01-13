Küçükçekmece Belediyesi'nin bünyesinde faaliyet gösteren ‘Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi' 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Kayıtları başladı.

Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi ön kayıtları başladı. 7 Haziran 2020'de sona erecek olan kayıtlar için başvuru yapacak öğrencilerde, 'WISC-R/WISC-IV yani Wechsler Çocuklar için Zeka Testi'nde başarılı olmaları, Küçükçekmece'de ikamet ediyor ve eğitim görüyor olmaları şartları aranıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak öğrencilerin, BİLSEM (Bilim Sanat Merkezi) öğrencisi olmamaları ve (2020-2021 döneminde) 4. sınıfa başlayacak olmaları da gerekiyor. Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi, üstün yetenekli çocukların kendilerini keşfetmesini ve eğitimlerine doğru şekilde devam etmesini amaçlıyor.

Her yıl sadece 60 öğrenci kabul ediliyor

Her yıl sadece 60 öğrencinin kabul edildiği Çocuk Üniversitesi'nde, başvurusu alınan öğrenciler Çocuk Üniversitesinden bağımsız bir kurumda teste yönlendiriliyor. Öğrencilere, Türkiye genelinde bilinen en yaygın, kapsamlı, güvenilir ve en güncel zeka testi olan 'WISC-R/WISC-IV' uygulanıyor. Test sonucu olumlu sonuçlanan öğrenciler, Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi atölye eğitmenleri tarafından, grup içi uyumları, davranış, iletişim, sosyal beceri, gruba katılım, hiperaktivite gibi yönlerden değerlendiriliyor. Testte ve değerlendirme atölyelerinde başarı elde eden öğrencilerden ilk 60 kişi ise Çocuk Üniversitesi'ne girmeye hak kazanıyor.

4 yıl boyunca eğitim veriliyor

Küçükçekmece Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nde, 4, 5, 6 ve 7. sınıftaki öğrencilere 4 yıl boyunca eğitimler veriliyor. Üniversite'den şu anda 245 öğrenci faydalandı. Yüzlerce minik dehaya kapılarını açan Küçükçekmece Çocuk Üniversitesi'nde ‘Bir Acayip Bilim', ‘Dinamik Beyinler', ‘Zeka ve Akıl Oyunları', ‘Okuma', ‘Dil (İngilizce)', ‘Robot', ‘3D Tasarım' ile ‘Oyun Kodlama ve Yazılım', ‘Model Uçak', atölyeleri yer alıyor. Öğrenciler, eğitimlerinin 4. yılında danışman öğretmenlerinin liderliğinde bir proje hazırlayarak mezun olmaya hak kazanıyor.

‘WISC-IV Zeka Testi' Nedir?

'WISC-R/WISC-IV yani Wechsler Çocuklar için Zeka Testi, üstün yetenekli çocukların belirlenmesinde ya da değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde, 'WISC-R' den sonra Wechsler zekâ ölçeklerinin dördüncü sürümü olan WISC-IV yakın zamanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu açıdan, hem üstün yetenekli çocukları belirlemede WISC-IV'ün etkililiğini değerlendirmek hem de kullanımda olan iki test arasında ortaya çıkabilecek puan farklarını belirlemek önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli çocukların 'WISC-R/WISC-IV' üzerinde elde ettikleri puanları karşılaştırmaktır.