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Küçükçekmece Emektarlar Ligi'nin şampiyonu Fatihanspor oldu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Emektarlar (Veteranlar) Futbol Ligi sona erdi.

Ligin şampiyonu ise Fatihanspor oldu.


Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği ile Küçükçekmece Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Emektarlar (Veteranlar) Futbol Ligi' sona erdi. İstanbul Trabzonspor ile Halkalı Çamlıkaltıspor takımları arasında oynanan müsabaka ile başlayan Emektarlar Futbol Ligi Küçükçekmece Belediyesi Kemal Aktaş Stadı'nda Sultanmuratspor ile Fatihanspor takımları arasında oynanan final maçı ile son buldu. Emektarlar Futbol Ligi'ne Küçükçekmece'deki Spor Kulüpleri'nden 308 lisanslı futbolcu katıldı.



Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu


Ligin final maçını Sultanmuratspor'u 5-3 mağlup eden Fatihanspor kazanarak şampiyon oldu. Sultanmuratspor ikinci, Halkalı Çamlıkaltıspor ise üçüncü olarak ligi tamamladı. Emektarlar Futbol Ligi'nde dereceye giren takımlara protokol üyeleri tarafından kupaları takdim edildi.


Emektarlar Futbol Ligi'nde Halkalıspor ‘en centilmen takım' olurken, Halkalı Çamlıkaltıspor oyuncusu İbrahim Aydın ‘gol kralı', Sultanmuratspor oyuncusu İsmet Yılmaz da ‘en iyi kaleci' seçildi.

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