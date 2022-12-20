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Küçükçekmece Gölünde gökkuşağı

Küçükçekmece’de aralıklarla yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla Küçükçekmece Gölü’nün üzerinde gökkuşağı oluştu.

Küçükçekmece'de aralıklarla yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla Küçükçekmece Gölü'nün üzerinde gökkuşağı oluştu.


İstanbul'un bazı noktalarında yağmur aralıklarla etkisini gösterdi. Yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle Küçükçekmece Gölü'nde gökkuşağı ortaya çıktı.


Gölün üstünde ortaya çıkan gökkuşağı görüntüleri kendisine hayran bırakırken, bazı vatandaşlar oluşan manzaranın görüntülerini kaydetti.

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