Küçükçekmece Güzel Sanatlar Akademisi'ne başarı ödülü

GSA bünyesinde 5 yıldır kağıt ince oymacılığı eğitimi alan Saliha Beyza Umurca ve Melek Burak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nda, eserleriyle başarı ödülü aldı.

Akademinin bünyesindeki sanat atölyeleri ve kadrosundaki usta öğreticileriyle çocuklar ve yetişkinler için eğitim verdiğine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Çağdaş, geleneksel ve dijital sanatları bünyesinde bulunduran Güzel Sanatlar Akademimiz, kendine has müfredatı ile her yıl yüzlerce yetenekli öğrenciye, sistemli ve disiplinli bir sanat eğitimi vermeye devam ediyor. Akademinin başarı hikayelerine bir yenisini daha eklemesi bizleri çok gururlandırdı. Bu başarı öğrencilerimizin yeteneklerinin yanı sıra akademideki sanat eğitiminin kalitesinin bir sonucudur. Akademi bünyesinde emek veren ve Küçükçekmece'de kültür-sanatın gelişimine katkı sağlayan tüm eğitmenlere teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

İnce kağıt oymacılığı branşında 2 öğrenciye başarı ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 21. Devlet Türk Sanatları Yarışması bu yıl ‘gelenekten geleceğe' temasıyla gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan eserler, uzman sanatçı ve akademisyenlerden oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Güzel Sanatlar Akademisi'nde profesyonel sanat eğitmenliği yapan Ersin Yıldızhan yönetiminde yarışmaya hazırlanan öğrenciler, akademide 5 yıl ince kağıt oymacılığı eğitimi aldı. Öğrencilerden Melek Burak ‘Göç', Saliha Beyza Umurca ise ‘Döngü' adlı eseriyle ödüle layık görüldü.

Çocuklar ve yetişkinler için ayrı branşlarda sanat eğitimi

Güzel Sanatlar Akademisi bünyesinde temel sanat eğitimi, ebru, resim, minyatür, tezhip, sanat tarihi, desen tasarımı, Osmanlı Türkçesi, ince kağıt oymacılığı (Katı'), klasik cilt, seramik, hat, kaligrafi, çini, kağıt konservasyonu olmak üzere 15 branşta 361 öğrenciye, çocuklar ve gençler için ise YouTube, güzel Sanatlara hazırlık, çizgi roman, çocuk kitabı resimleme ve illüstrasyon, resim eğitimi, temel animasyon ve modelleme, stop motion, ebru olmak üzere 9 farklı branşta 166 öğrenciye eğitimler veriliyor. Eğitimlerde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan akreditasyon ile akademik bir müfredat uygulanıyor.