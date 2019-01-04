Küçükçekmece kışa hazır

İlçede yoğun kar yağışı karşısında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla 23 adet kar küreme aracı, 1 greyder, 14 kepçe, 8 çift kabinli kamyonet ve 6 kontrol aracı sahada olacak. Toplam 63 araç, 90 personel ve 6 bin ton tuz stoğu ile ekipler Küçükçekmece'de 7/24 kar mesaisi yapacak.

“Ekip ve ekipmanlarımız hazır"

Küçükçekmece Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçede ekip ve ekipmanların olası bir kar yağışına hazır olduğunu vurgulayarak, “Ekiplerimiz yoğun kar yağışından kaynaklanacak bir olumsuzluğa her an müdahale edebilirler. Küçükçekmece kara hazır. Öncelikli olarak ana ulaşım akslarının ulaşıma açık olmasını sağlayacağız. Hastane ve okul yollarının ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz görev yapacak. İş makineleri ile bir yandan karı temizlerken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapacağız” diye konuştu.