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Küçükçekmece metrobüs durağında dikkat çeken yoğunluk

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde metrobüste oluşan yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşların sosyal mesafeyi kuralını hiçe saydığı görüldü.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde metrobüste oluşan yoğunluk dikkat çekerken, vatandaşların sosyal mesafeyi kuralını hiçe saydığı görüldü. Metrobüs seferlerinin az olması sebebiyle ise durakta uzun kuyruklar oluştu.


Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Küçükçekmece metrobüs durağında yoğunluk oluştu. Metrobüs durağında yaşanan yoğunluk sebebiyle vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta bazı vatandaşların maskeyi kuralına uygun takmamış olması dikkat çekti. Ayrıca metrobüs seferlerinin az olması sebebiyle durakta uzun kuyruklar oluştu.

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