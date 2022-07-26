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Küçükçekmece sahilde alev alan tekne jet ski ile söndürüldü

Küçükçekmece sahil açıklarında henüz bilinmeyen nedenle alev alan tekne, cankurtaranlara ait jet ski ile söndürüldü.


Olay, saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece Menekşe Sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, açık denizde arıza yapan tekne çekildiği sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu gören cankurtaran ekipleri jet skilerle hızla olay yerine gitti. Teknenin etrafında manevra yapan jet skiler, denizden fırlattıkları sularla alev alan tekneyi söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, teknede maddi hasar oluştu.

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