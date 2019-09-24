Küçükçekmece'de 10 bin aşure dağıtıldı

Küçükçekmece Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara ilçenin 3 farklı noktasında 10 bin aşure dağıttı. Mehmet Akif Mahalle Muhtarlığı önünde, Kanarya Birlik Caddesi'nde ve Söğütlüçeşme Bilgi Evi'nin önünde yapılan aşure dağıtımlarına Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise vatandaşlara kendi elleri ile aşure ikram etti.

Başkan Kemal Çebi "Böyle mukaddes bir ayda vatandaşlarımızla birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Birlikte olmak, paylaşmak bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Hep soruyorlar Küçükçekmece hayalimi, cevabım mutlu bir Küçükçekmece oluyor. Aşure gibi ortak değerlerimizi yaşamaktan ve yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizi biz yapan bu ortak değerlerimizdir. Buradan herkese birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz" ifadelerini kullandı.

“Gönül rahatlığıyla yiyebilir”

Komşularıyla birlikte aşure alan Ev Hanımı Zehra Dalkılıç (54), “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ağzımız tatlandı. Sadece kendime değil, evdekilere de aşure aldım. Çok memnunum. Hizmetlerinin devam etmesini istiyorum” diye konuştu. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Cumhur Er ise, “Aşurelerimiz, Müdürlüğümüz bünyesindeki Küçükçekmece İyilik Merkezi'ndeki Aşevi'nde uzman aşçılar tarafından hijyenik şartlarda yapılıyor. Gönül rahatlığıyla yiyebilir ve çocuklarına yedirebilirler. Herkesin Muharrem ayı kutlu olsun” dedi.