Küçükçekmece'de 100'üncü yıla coşkulu kutlama

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 100'üncü yılını, gençlik yürüyüşü ve Pinhani konseriyle kutladı. Küçükçekmeceliler 100'üncü yıl coşkusunu Pinhani grubunun şarkılarıyla yaşadı.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi başta olmak üzere, STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı. Pinhani grubu 19 Mayıs'a özel repertuvarı ile en sevilen eserlerini gençler için seslendirdi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından programda söz alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş, laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda attığı ilk adımın 100. yılı. 100 yıl önce atılan ve bir ulusun tarihte var olma mücadelesini başlatan bu ilk adım, halen hepimizin hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek için güç ve ilham vermeye devam ediyor. Bizim, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan tüm kahramanlarımıza duyduğumuz minnet ebedidir. Atatürk bugünü gençliğe armağan ederek, gençlere duyduğu sonsuz güveni ifade etmiştir. Biz de gençlere güveniyor; geleceğimiz için gençlerimizin Cumhuriyet değerlerine, demokrasimize sahip çıkan, sorgulayan, eleştiren, fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak yetişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onların önlerini açmak, ülkemizin eğitim kalitesini artırmak hepimizin asli görevidir" dedi.

Şenlik tadında 19 Mayıs

Programda Ruhan Aras yönetimindeki gençlerin İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuması katılımcılardan büyük alkış aldı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi Halk Oyunları grubunun gösterisi ise herkesin beğenisini kazandı. Küçükçekmece' de 19 Mayıs şenlik tadında kutlanırken 19 Mayıs gençlik yürüyüşü düzenlendi. Binler Fevzi Çakmak Meydanı'na yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadelede 100 yıl önce attığı ilk adıma dikkat çekti. Sabah saatlerinde ise Küçükçekmece Belediyesi önünde bulunan Atatürk anıtına ilçe protokolü tarafından çelenk sunuldu.

Hünerlerini sergilediler

Mustafa Barut Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kutlama programında ise Küçükçekmeceli gençler hünerlerini sergiledi. Gençler, gençliğe hitabeye cevap, oratoryo, koro, zeybek gösterisi, şiir dinletisi ile izleyenlerden tam not aldı.