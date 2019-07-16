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Küçükçekmece'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Küçükçekmece’de 15 Temmuz Şehitleri anma programı düzenlendi.

Küçükçekmece'de 15 Temmuz Şehitleri anma programı düzenlendi. Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, 5 bin lokma dağıtıldı.


Türk Kızılayı Küçükçekmece Şubesi Kadın Kolları Komisyonunun düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Sefaköy Atatürk Parkında gerçekleştirildi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda şehitlerimizin anısına 5 bin lokma dağıtılırken, kurulan kan bağışı çadırı ile de kan bağışında bulunuldu.


Türk Kızılayı Küçükçekmece Şubesi Başkanı Rafet Orhan ve yönetim kurulu üyeleri ilk kan bağışını yaparak kan bağışı kampanyasını başlatırken, genç Kızılay üyeleri de kurdukları standlarda gönüllü olmak isteyen vatandaşlarla görüştü kurban bağışı kampanyası ile ilgili broşürleri vatandaşlara dağıttı.


Türk Kızılayı Küçükçekmece Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Nurgül Uysal yaptığı açıklamada yaptıkları organizasyonla hem şehitlerimizi anmak hem de kan bağışı toplayarak kan ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmak istediklerini kaydetti. Şehitlerimizin ruhuna 5 bin lokma dağıtarak onları manevi anlamda unutmadıklarını göstermek istediklerini kaydetti. Kadın Kolları üyelerine ve vatandaşlara katkılarından dolayı teşekkür eden Uysal, Küçükçekmece Kadın Kolları Komisyonu olarak çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.


Spor, siyaset, eğitim, müzik ve siyaset dünyasından bir çok ismin bizzat katılarak destek organizasyon ile ilgili olarak açıklama yapan Türk Kızılayı Küçükçekmece Şube Başkanı Rafet Orhan, 15 Temmuzun önemine değinerek 2016 yılında yaşanan ve milletimizin iradesinin tecelli etmesi ile hainlerin amaçlarına ulaşamadığını kaydederek o gece canlarını ortaya koyanları aziz şehitlerimizi unutmadıklarını ve asla unutmayacaklarını kaydetti. "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Gazilerimize Allah'tan şifa diliyorum." diyen Rafet Orhan, etkinliğe katılan vatandaşlarla tek tek ilgilenirken kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti. Organizasyonda yönetim kuruluna, genç Kızılaya kadın kolları komisyonuna ve emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Rafet Orhan bundan sonra da Küçükçekmece Kızılayı olarak çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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