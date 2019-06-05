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Küçükçekmece'de 1'i minibüs 4 araç alev alev yandı

Küçükçekmece’de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1’i minibüs 3 midibüse sıçradı.

Küçükçekmece'de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan araçların o anları kameralara yansırken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Olay, saat 00:00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın arasında bulunan kağıt atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın park halinde bulunan 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, park halindeki 1'i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan otobüsleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan araçları söndürürken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.


O anlar kameraya yansıdı


Kağıt atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası alev alev yanan araçların o anları kamera ile anbean kaydedildi. Görüntülerde park halinde bulunan araçların alevler içerisinde kaldığı görülüyor.


Yangında can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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