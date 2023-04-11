Küçükçekmece'de 23 Nisan satranç turnuvası heyecanı

Küçükçekmece'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Satranç Turnuvası düzenlendi. İstanbul genelinden katılım sağlayan 256 sporcu en iyi hamleyi yapabilmek için kıyasıya yarıştı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Satranç Turnuvası düzenlendi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada, İstanbul genelinden katılım sağlayan 256 sporcu en iyi hamleyi yapabilmek için kıyasıya yarıştı. 2 gün boyunca devam eden turnuvanın açılış hamlesini Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi gerçekleştirdi. Başkan Çebi, açılış hamlesinin ardından tüm sporculara başarılar dileyerek, turnuvaya her yaş grubundan katılan tüm sporcuları tebrik etti.

4 kategoride 256 sporcu, hamlelerini yarıştırdı

Turnuva; 07-08, 09-12, 13-18 yaş kategorileri ile her yaşa açık 1600 üstü ELO puanına sahip sporculardan oluşan A kategorisi olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlendi. Sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için zekâlarını ve stratejilerini yarıştırdı. Turnuva sonunda Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi dereceye giren sporculara madalya, kupa ve hediyelerini takdim etti. Turnuvada dereceye girenlere, kupa ve madalyalarının yanı sıra tablet, akıllı saat, bluetooth kulaklık, ardunio seti, akıllı bileklik hediye edildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm sporculara satranç takımı hediye edildi.

Dereceye girenler:

07-08 yaş kategorisi

1.Yusuf Selim Taşlıçay

2.Onur Hışır

3.Ali Yılmaz

4.Toprak Taşeli

5.Aras Kutlar

6.Berra Akdemir - En Başarılı Kadın Sporcu

09-12 yaş kategorisi:

1.Ali Aras Yıldız

2.Eren Hazer

3.Çınar Turhan

4.Yekta Efe Metiner

5.Ali Gür

6.Melis Duru Kaygun- En Başarılı Kadın Sporcu

13-18 yaş kategorisi:

1.Muratcan Bingül

2.Emil Mirzatev

3.Emek Ege Oğuz

4.Mehmet Deniz Kaplıca

5.Muhammed Abrak

6.Ezgisu Çağlayan- En Başarılı Kadın Sporcu

Açık kategori:

1.Berkay Ertuğrul

2.Kerem Tuna Yılmaz

3.Ilgar Mammadov