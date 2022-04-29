Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. İftar vaktine yakın çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatı katı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, mahallede büyük paniğe neden oldu. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.