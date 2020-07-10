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Küçükçekmece'de 500 polisle dar alan uygulaması

Küçükçekmece’de 500 polisin katıldığı dar alan uygulaması yapıldı.

Küçükçekmece'de 500 polisin katıldığı dar alan uygulaması yapıldı. Helikopter destekli uygulamada, sürücülerin ve yolcuların GBT'sine bakılırken, narkotik köpeği ile araçlar didik didik arandı.


Küçükçekmece'de Halkalı Gümrük yolunda narkotik Şube, özel harekat, trafik ekipleri ve yunus ekiplerinin katıldığı 40 kişilik ekip, dar alan yol denetim uygulaması gerçekleştirdi. 500 polisin katıldığı uygulamada, uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve çeşitli suçlar kapsamında aramalar yapıldı. Havadan helikopter destekli uygulamaya, narkotik köpekleri Kanıt ve Wisha'da katıldı. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, yolcu ve sürücülerin kimlik bilgileri ve ehliyet kontrolünü yaptı. Üst araması da yapan ekipler, dur durulan araçların içini didik didik aradı.

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