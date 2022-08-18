Küçükçekmece'de 6 kişinin yaralandığı olayın detayları ortaya çıktı

Küçükçekmece Halkalı'da Meydanda 6 kişinin yaralandığı kavganın detayları ortaya çıktı. Kavganın bir siteyi yönetmek isteyen yeni ve eski yönetim üyeleri arasında çıktığı belirlendi. Kavgada bir kişi bıçakla 5 kişi de silahla yaralandı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı. Kavga anı ve yaralanın kaçma anı cep telefonu kamerasına yandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydanda bulunan sitenin eski yönetimi ile yeni yönetimi arasında, ‘yönetim' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar birbirine girmeye başladı.

Site kapısında başlayan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Daha sonra taraflar birbirlerine silahla ateş etmeye başlarken, 1'i bıçakla 5 kişi ise silahla yaralandı. Kavga sitenin altındaki kafelere kadar sıçradı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine özel harekat ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen yaralı yakınları ise sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren yakını polis memurları güçlükle sakinleştirdi.

Polis daha sonra kavga ile ilgili ilk etapta 1 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kavga anı ve yaralanın kaçma anı cep telefonu kamerasına yandı.