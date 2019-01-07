Küçükçekmece'de 8 bin 246 öğrenciye ücretsiz spor eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Spor Okullarında, Uzman eğitmenler tarafından Yaz ve Kış Spor Okullarında 15 farklı Spor merkezinde eğitim veriliyor. 2014 yılı sonunda 7 tesisten 5 bin 987 öğrenci ücretsiz yararlanırken geriye kalan yıllarda tesis sayısını 15'e çıkaran Küçükçekmece Belediyesi 2018 yılı itibari ile spor merkezlerinden faydalananların sayısını 8 bin 246'ya çıkardı.

Spor merkezi sayısı 15'e çıktı

Şuanda 15 tesiste 36 antrenörle 8 bin 246 öğrenciye eğitim verilen Küçükçekmece Belediyesi spor okullarında önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artırılması hedefleniyor. Modern ve nezih çok sayıda tesise sahip Küçükçekmece Belediyesi Spor Okullarında 15 farklı Spor merkezinde eğitim veriliyor. Ömer Nasuhi Bilmen Anadolu İmam hatip Lisesi Spor Salonu, Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Toki Ertuğrul Gazi İlkokulu Spor Salonu, Osman Zeki Üngör İlkokulu Spor Salonu, Yahya Kemal Bayatlı Spor Merkezi, Halkalı Spor Salonu, Zahide Özsoy Semt Konağı Spor Merkezi, Osman Solakoğlu Spor Salonu içinde yer alan spor alanları eğitim verilen olan tesisler arasında yer alıyor. Bu tesislerde ise gençlere karate, taekwondo, basketbol, voleybol, futbol, futsal, atletizm, masa tenisi, badminton, geleneksel okçuluk gibi branşlarında dersler veriliyor.