Küçükçekmece'de adamı dövüp üçüncü kattan attılar

Küçükçekmece'de, iddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs eşini sormaya gittiği yerde evdeki adam tarafından darp edildikten sonra üçüncü kattan atıldı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesindeki 3 katlı bir binada yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs evden giden eşini sormaya gitti. Kapıyı çalıp dairedeki adamla konuştuktan sonra tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs, yabancı uyruklu olan adamı darp etti. Ardından da, pencereden aşağı attı. Bağrışma ve gürültünün gelmesiyle vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yabancı uyruklu şahsın garajın içinde yerde kanlar içinde yattığını gördü. Bunun üzerine üçüncü kata çıkan polis ekipleri şüpheli şahıs ve kadını kaçmadan yakaladı. Yaralı adam tedavisi yapılmak üzere Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.