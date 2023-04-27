Küçükçekmece'de afetlerin oluşturduğu ruhsal travma ve ilişkili hastalıklar semineri verildi

Küçükçekmece Belediyesi, 10 ili etkileyen yüzyılın en büyük deprem felaketi sonrası farkındalığı artırmak amacıyla "Afetlerin Oluşturduğu Ruhsal Travma ve İlişkili Hastalıklar" konulu seminer düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle "Afetlerin Oluşturduğu Ruhsal Travma ve İlişkili Hastalıklar'' konulu seminer düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Çok Amaçlı Salonda düzenlenen seminerde Psikolog Dilara Dalyan; travma sonrası stres bozukluğu, travmatik yas ve depremden etkilenen vatandaşlara nasıl davranılması gerektiği gibi konularda bilgi verirken insan psikolojisine iyi gelen nefes terapisini uygulamalı olarak anlattı.

“Depremden etkilenen kişilere ben yanındayım mesajı verin, zorlamayın”

Psikolog Dilara Dalyan, deprem gibi doğal afetlere tanıklık eden kişilere yardımcı olma noktasında dikkatli davranılması gerektiğine dikkat çekerek, ‘' Deprem bölgesindeki tanıdıklarınıza, yakınlarınıza ‘Bu da geçecek! En azından hayattasın!' gibi cümleler kurarak ‘mal canın yongasıdır' anlayışı ile yaklaşmayın. Çünkü oradaki insanlar deprem sonrası onları hayata tutunduracak evlerini, arabalarını her türlü mallarını kaybettiler ve zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye mecbur kaldılar. Depremden etkilenen kişileri, sürekli sorularla boğmayın, onları dinleyin, onların kendi istekleri ile anlatmalarını sağlayın ve onlara ben senin yanındayım mesajı verin'' dedi.

“Afetleri, çocuklara hikâyeleştirerek anlatın”

Dalyan, depremi deneyimleyen çocukların yaşadıkları travmatik durumun önüne geçilebileceğini söyleyerek, “Çocuklara doğal afetleri anlatırken oyunlarla hikayeleştirerek anlatın. Mesela legolardan bir ev yapın ve hafif bir sarsıntı ile evin yıkılmasını çocuğa olabilecek bir ihtimal olarak anlatın. Daha sonra tekrar evi eski haline getirin ve etkileri ortadan kaldırın. Ergen ve yetişkinlerde ise travmatik etkileri azaltmak için yaşanılan afetler sonrası sosyal medyadaki kirli görüntülerden uzak durmalarını sağlayın'' diye konuştu.