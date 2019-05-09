Küçükçekmece'de akıl almaz kaza

Küçükçekmece'de bir beton mikseri, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk kaldırımda yürüyen yaşlı bir adamın üzerine düşerek ölümüne neden oldu.

Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Gümrük yolunda meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri şoförü İbrahim B. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan beton mikseri yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk bu sırada kaldırımda yürüyen Habil Mutlu'nun (73) üzerine devrildi. Devrilen direğin çarpmasıyla yaşlı adam olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri beton mikseri sürücüsü İbrahim B.'yi gözaltına alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.