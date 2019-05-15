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Küçükçekmece'de akıl almaz kaza

Küçükçekmece’de iki aracın karıştığı kazada araçlardan bir tanesi 2 metrelik duvardan bir fabrikanın bahçesine düştü.

Küçükçekmece'de iki aracın karıştığı kazada araçlardan bir tanesi 2 metrelik duvardan bir fabrikanın bahçesine düştü. Bahçeye düşen araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.


Kaza Küçükçekmece Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat O. yönetimindeki 34 BH 0533 plakalı otomobil ile cadde üzerinde aniden dönüş yapmak istedi. Bu sırada karşı istikametten gelen 34 THA 46 plakalı ticari taksi duramayarak Murat O.'nun kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Murat O. olay yerinde bulunan bir fabrikanın 2 metrelik duvarından bahçesine düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtarılan Murat O. sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz adam daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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