İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de aniden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Küçükçekmece’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Küçükçekmece'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış Küçükçekmece'de etkisini gösterdi.


Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar ağaçların altına ve banklara sığındı. Hazırlıksız yakalananlar ise koşarak otobüs duraklarına sığındı. Kısa sürede etkili olan yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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