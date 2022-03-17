Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızı kamerada

Küçükçekmece'de bir kişi, kapısı açık bırakılan binaya girerek hırsızlık yaptı. 15 çift ayakkabı çalan hırsızın kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Mart Salı günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada yaşandı. Edilen bilgiye göre, elinde poşetle apartmanın kapısına gelen şahıs, bir süre etrafı kolladı. Kimsenin olmadığını fark edince kapının da açık olduğunu fırsat bilerek içeri girdi. Bir süre sonra elindeki poşetle dışarı çıktı. İçi dolu poşetle dışarı çıkan şüpheli sokağı tekrar kontrol ettikten sonra hızla uzaklaştı. Ayakkabıların yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri kameraları inceledi. İncelemenin ardından bir şahsın ayakkabıları çaldığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyetine bağlı asayiş ekipleri kamera incelemesinin ardından şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde dışarı çıktığında ayakkabıların yerinde olmadığını fark eden bina sakini Eren B., “Şüpheli şahıs binanın önünde birkaç şüpheli hareketten sonra etrafı kollayıp içeri giriyor. Binadan birçok ayakkabı çalarak uzaklaştı. Yaklaşık 15 çift çalındı. Bina içinde oturanlar vardı, şahıs çok hızlı davrandığı için kimse dikkat çekmeden uzaklaştı” diye konuştu.