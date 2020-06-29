İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de balık ölümleri devam ediyor

Küçükçekmece Gölü’nde dün yaşanan balık ölümleri bugün de devam etti.

Küçükçekmece Gölü'nde dün yaşanan balık ölümleri bugün de devam etti. Ekipler dün olduğu gibi bugün de göle gelerek ölü balıkları toplamaya başladı. Diğer taraftan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemek üzere numune almaya başladı.


İstanbul Küçükçekmece Gölü'nde dün sabah saatlerinde balık ölümleri meydana geldi. Gölün Avcılar tarafında kalan kıyı şeridinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Ölü balıklar dün ekipler tarafından toplandı. Bugün ölümlerin devam ettiği göle gelen ekipler, ölü balıkları tekrar toplamaya başladı. Diğer taraftan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemek üzere numune almaya başladı. Göl üzerinde bir saat inceleme yapan ekipler, gölün birçok noktasından numune topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.