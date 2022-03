Küçükçekmece'de ‘Başarı Ruhumuzda Var' adlı söyleşi düzenlendi

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ‘Başarı Ruhumuzda Var' başlıklı söyleşi düzenledi. Farklı dallardaki pek çok kadın milli sporcu başarılarının sırrını anlattı.

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Başarı Ruhumuzda Var” adlı söyleşi düzenledi. Söyleşide birbirinden ünlü kadın sporcular, kadınların spordaki rolüne dair açıklamalarda bulundu. Damla Uğurtürk'ün moderatörlüğünü yaptığı söyleşi, Eczacıbaşı Kadın Voleybol ve Milli Takım oyuncusu Saliha Şahin, milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu ve Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik gibi başarılı sporcuların katılımıyla Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Kadınların her alanda başarılı olabileceğini söyleyen Selin Bayraktar, “Kızım, Akdeniz Nurçelik Spor Kulübü'nde sporcu. Orada eğitim alıyor. Biz de Nurcan hocamızı ve milli sporcularımızı dinlemek için hem kadına şiddete hem de kadınlar günümüze özel günde onlara destek vermeye geldik. Kadınlar her sektörde, erkeklerin yapabileceği her alanda olmalı. Bizde bu güç ve cesaret var. Biz evde nasıl ki her işi aynı anda dönüp yapabiliyorsak, bir beyinde bin tane düşünceyle gezebiliyorsak inanın ki kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben buna inanıyor ve güveniyorum. Önce annemi örnek alıyorum, sonra kendim ve kızıma örnek olmaya çalışıyorum” dedi.