Küçükçekmece'de bayram öncesi 330 aileye evde bakım hizmeti

Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşları ziyaret ederek kişisel bakım ve evlerinin temizliğini gerçekleştiren Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, pandemi sürecinde tüm salgın tedbirlerine uygun hareket ederek hizmetlerini sürdürüyor. Küçükçekmece Belediyesi 1 yılda 3 bin 330 aileye evde bakım hizmeti verdi.

Ev tadilat ve tamiratı yapılıyor

Maske ve eldivenle çalışan ekipler, hastaların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getirerek, evlerinde her türlü temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşların evini baştan aşağıya kontrol edip, arızalı ve kullanılamayan yerleri elden geçirerek hazır hale getiren ekipler, özellikle musluk tamiri, lamba değişimi, elektrik prizlerinin bakım ve yenilenmesi gibi çalışmaları da yapıyor.

Kuaför hizmeti belediyeden

Kişisel bakımını sağlayamayan bireyleri bayram tıraşı için ziyaret eden ekipler, kuaförlük hizmeti de veriyor. 12 kişilik personel tarafından gerçekleştirilen hizmetler kapsamında, vatandaşların saç sakal tıraşı, tırnak bakımı yapılıyor.

Öte yandan Kurban Bayramı öncesi Küçükçekmece İyilik Merkezi bünyesindeki giyim mağazasından ihtiyaç sahibi vatandaşlara kıyafet yardımı yapılıyor. Bebek, genç, yetişkin her yaşa uygun kıyafetlerin bulunduğu mağazadan 1 yılda 6 bin 347 kişiye giyim yardımı yapıldı.