Küçükçekmece'de belediye çalışanlarına sağlıklı beslenme önerisi

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği eğitimde obeziteden korunmak için yapılması gerekenleri anlatan Uzman Diyetisyen Eda Mancoğlu, “Araç kullanıyorsanız bir durak önce inip evinize yürüyün. Asansör yerine merdiven kullanın. Yakın mesafelerde taşıt kullanmayın, yürüyün. Çayınıza şeker atmayın. Masaya tuz koymayın. Sağlıksız gıdalardan kaçının. Ara öğünleri atlamayın; aç kalmayın. Yemeklerinizi yavaş yiyin” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Obezite ile Mücadele - Sağlıklı Yaşam İçin Sağlıklı Beslenme” konulu eğitimde, belediye çalışanlarıyla buluşan Diyetisyen Eda Mancoğlu, obeziteden korunmak için pratik bilgiler verdi. Obezitenin beraberinde pek çok sağlık sorununu da getirdiğini kaydeden Eda Mancoğlu, “Obezite ile birlikte, diyabet, kalp rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklar da ortaya çıkıyor. Bu nedenle tüm bunlardan kurtulmak için kilo vermek gerekiyor” dedi.

“Yanlış uygulanan bir diyet alışkanlığı söz konusu”

Kilo vermek için sağlıklı ve dengeli beslenilmesi gerektiğini kaydeden Diyetisyen Mancoğlu, “Sağlıklı beslenme, kişinin cinsiyetine, yaşına, boyuna fizyolojik durumuna uygun olarak besin ve enerji öğelerinin gereksinimi kadar alınmasıdır. Bizim problemimiz, vücudumuza gereksiniminden daha fazla besin almak. Günümüzde, fazla miktarda proteinli ürünlerle beslenme ve karbonhidratlı ürünleri ise hiç tüketmeme gibi yanlış uygulanan bir diyet alışkanlığı söz konusu. Ancak proteinler vücutta depolanmıyor, çok protein alınması vücutta yağlanmaya sebebiyet veriyor. Siz günlük ihtiyacınızdan fazla protein oranı alsanız da bu kas yapımını sağlamıyor. Bir şeyi hayatımızdan tamamen çıkarmak değil de ne kadar tükettiğimiz önemli. Ekmek, pilav, makarna tüketebiliriz. Vücudumuzun kendini onarması için protein tüketmeliyiz. Anne sütünden sonra kullanılabilen en yüksek protein kaynağı yumurtadır. Günde 1 tane tüketebilirsiniz. Diyette yasak diye bir şey yoktur. Ne kadar tüketmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Asansör yerine merdiven kullanın kısa mesafeleri yürüyün”

Obez olmamak için çok basit önlemlerin bile yeterli olduğunu söyleyen Mancoğlu, “Egzersizi artırmalıyız. Araç kullanıyorsanız bir durak önce inip evinize yürüyebilirsiniz. Hafta sonları yarım saatlik bir yürüyüş yapabilirsiniz. Çok ağır egzersizler yapın demiyorum. Asansör yerine merdiven kullanmak, alışverişi yürüyerek yapmak. Yakın mesafelerde taşıt kullanmamak. Bunlar herkesin yapabileceği küçük önlemler. Bunun dışında yemek yerken çok hızlı yememek. Çok hızlı yediğinizde vücut doyduğunu anlamıyor. Bol bol çiğneyerek yavaş yavaş yemeye çalışın. Gün içinde fazla kaçırdıysanız diğer bir öğünü dikkatli yemelisiniz. Sadece salata ya da bir çorba içebilirsiniz. Tüm gün bir şey yemeyip sonra akşam abartıyoruz. Bir de akşam yemeğinden sonra çayın yanına tatlı yiyoruz. Hem aç kalmış hem de kilo almış oluyorsunuz. 2,5 saat aralıklarıyla bir şeyler yiyebilirsiniz. Ve mutlaka uyumadan iki saat önce yemek yemeyi kesin” dedi.

“Çaydan şekeri çıkarın masadan tuzu kaldırın bol bol su için”

Hazır gıdalardan, paket yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini de kaydeden Mancoğlu “Çok yağlı yiyeceklerden, hazır gıdalardan, hamur işlerinden, dışarıdan aldığımız gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Çok fazla çay içiyorsak içinden şekeri çıkarmamız gerekiyor. Günde belki 5 bardak çay içiyorsunuz, fark etmeden iki şeker atsanız çaya, günde 10 şeker yemiş oluyorsunuz. Kesinlikle şekeri hayatınızdan çıkarmanız lazım. Masaya ayrıca tuzluk koymayın yemeğin içine ne kadar tuz giriyorsa onunla idare edin. Antioksidan sebze ve meyveleri bol bol tüketmeye çalışın. Günlük tuz tüketiminin bir çay kaşığı 6 gramın altında olması lazım. Günlük posa alımını artırmalıyız. 2,5-3 litre su tüketmemiz gerekiyor. Vücut susuz kaldıysa bağırsaklardan su çekiyor ve kabızlık problemi başlıyor. Bunlar çok büyük değerler. Çok küçük görünen şeyler aslında büyük problemlere sebep olabiliyor” diye konuştu.

Program sonrasında ise, Uzman Diyetisyen Eda Mancoğlu, katılımcıların vücut analizlerini gerçekleştirerek, nasıl beslenmeleri konusunda bilgi verdi. Programa katılan belediye çalışanları ise Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür etti.