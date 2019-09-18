Küçükçekmece'de bin 500 kişiye özel bakım hizmeti

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında 65 yaş üstü, engelli ya da kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere sunduğu ücretsiz ‘Evde Bakım, Temizlik, Tadilat ve Kuaförlük Hizmeti' ile vatandaşların yüzünü güldürdü. İlçede yaşayan bin 500 vatandaşa özel bakım hizmeti verildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Küçükçekmece'de 800 bin nüfuslu büyük bir aileyiz ve bu ailenin tüm fertlerine ulaşma çabasındayız. İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal yardımları hızlı, adil ve sürekli bir şekilde alabilecekleri, görmezden gelinmedikleri bir sistem kurmayı hedefledik. Evde bakım hizmeti kapsamında, yaşlılığı veya engelliliği nedeniyle kişisel bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve yaşadıkları ortamdaki eksikliklerini tamamlıyoruz. Sosyal yardım hizmetlerimiz ile Küçükçekmecelilerin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kuaförlük hizmeti ile kişisel bakımları yapılıyor

Küçükçekmece Belediyesi evde bakım hizmeti kapsamında kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin bakımları yapılıp kuaförlük hizmeti veriliyor. 12 personel tarafından gerçekleştirilen hizmetler kapsamında, vatandaşların saç sakal tıraşı, tırnak bakımı yapılıyor. Hastaların yaşadıkları ortamı sağlık koşullarına uygun hale getiren ekipler, evlerinde her türlü temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşların evini baştan aşağıya kontrol edip, arızalı ve kullanılamayan yerleri elden geçirerek hazır hale getiren ekipler, özellikle musluk tamiri, lamba değişimi, elektrik prizlerinin bakım ve yenilenmesi gibi çalışmaları da yapıyor.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, mesai saatleri içinde kendileri veya yakınları aracılığı ile Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi'ne nüfus cüzdanı ve hastalık ya da engelli raporları ile başvuruda bulunabilecekleri belirtildi.